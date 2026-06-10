Alanya’nın gece hayatında önemli bir yere sahip olan Club Summer Garden, yaz sezonunun dikkat çeken etkinliklerinden birine ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin genç ve başarılı DJ’leri arasında gösterilen DJ Tanıl, sahnedeki performansıyla eğlence severlere unutulmaz bir gece yaşattı.

ELEKTRONİK MÜZİK VE HOUSE RİTİMLERİ GECEYE DAMGA VURDU

Summer Garden sahnesine çıkan DJ Tanıl, elektronik müzik, house ritimleri ve kendine özgü remixleriyle gece boyunca yüksek enerjiyi korudu. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda dans pistleri kısa sürede dolarken, katılımcılar müziğin ritmine eşlik etti.

Modern setleri ve sahne performansıyla beğeni toplayan genç DJ, Summer Garden’ın açık hava atmosferini güçlü müzik seçkisiyle bir araya getirdi. Gece boyunca çalınan parçalar, mekânda bulunan misafirlerden büyük alkış aldı.

RENKLİ GÖRSEL ŞOVLAR EŞLİK ETTİ

Etkinlik boyunca kullanılan ışık şovları, sahne efektleri ve görsel gösteriler geceye ayrı bir renk kattı. Müzik ve görsel unsurların bir araya geldiği organizasyonda eğlence sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.

ALANYA GECE HAYATININ ÖNEMLİ ADRESLERİNDEN BİRİ

Alanya gece hayatının vazgeçilmez mekânları arasında gösterilen Club Summer Garden, yaz sezonunda düzenlediği etkinliklerle hem bölge turizmine hem de gece eğlence sektörüne katkı sunmayı sürdürüyor. DJ Tanıl’ın performansıyla gerçekleşen organizasyon da sezonun öne çıkan geceleri arasında yer aldı.

Geceye katılan misafirler, müzik ve eğlence dolu saatlerin ardından mekândan unutulmaz anılarla ayrıldı. (Mehmet TUNÇ)