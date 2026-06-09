Alanya’da uzun yıllardır imam olarak görev yaptığı belirtilen S.C. hakkında ortaya atılan dolandırıcılık iddiaları, hem adli hem de idari inceleme sürecini başlattı. Vatandaşların suç duyurusunda bulunmasının ardından Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı ile Alanya Kaymakamlığı tarafından soruşturma açıldığı öğrenildi.

İddialara göre olay, S.C.’nin bazı kişilere hayvan ticaretinden yüksek kazanç elde edilebileceğini söylemesiyle başladı. Mağdurlar, dini kimliğine güvendikleri imamın yönlendirmesiyle çeşitli banka hesaplarına para gönderdiğini ve kredi kartları üzerinden ödeme yaptığını öne sürdü.

Kendini mağdur olarak tanımlayan C.O., imamın hayvan alım satımı yapılacağını söylediğini belirterek, “Biz imama güvendik. Herkes imama yardım ediyordu” dedi.

C.O., farklı tarihlerde yüksek miktarlarda para verdiğini, daha sonra gönderilen paraların hayvan ticaretinde kullanılmadığını öğrendiğini iddia etti. Paraların imamın başka borçlarının ödenmesinde kullanıldığı yönünde bilgilere ulaştığını öne süren C.O., yaşadığı süreci resmi makamlara taşıdı.

Şikayetlerin ardından önce Alanya Müftülüğü’ne başvurduğunu açıklayan C.O., daha sonra Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’na da suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Başvurular sonrasında imam hakkında idari soruşturma açıldığı bildirildi.

Dosyada yer alan iddialara göre para transferlerinin bir bölümü 13 Nisan ile 6 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Mağdur taraf, imamın yönlendirdiği banka hesaplarına para gönderildiğini ve bazı firmalara kredi kartıyla ödeme yapıldığını ifade etti.

Soruşturma kapsamında benzer şikayetlerin başka vatandaşlar tarafından da ilgili kurumlara iletildiği öne sürüldü. İmamın çeşitli iş insanları, esnaf ve müteahhitlerden de para aldığı yönünde iddiaların bulunduğu belirtildi.

Öte yandan S.C.’nin yıllık izne ayrıldığı ileri sürülürken, olayla ilgili hem adli hem de idari incelemenin sürdüğü öğrenildi. Yetkililer tarafından soruşturmanın sonucuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.