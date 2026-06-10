Alanya’da haziran ayıyla birlikte etkisini artıran sıcak havalar, kentin geleneksel yaz lezzetlerinden karlamayı da yeniden gündeme taşıdı. Serin geçen mayıs ayının ardından başlayan sıcaklarla birlikte karlama tezgâhları hizmet vermeye başladı.

Bu noktaların başında gelen, Sugözü Mahallesi Ali Rıza Yakar Parkı yanında bulunan Sugözü Serinleme Noktası, sezonun ilk günlerinde vatandaşların uğrak adreslerinden biri oldu. İşletmeci Yusuf Koca, yüksek yaylalardan getirilen karı pekmezli, kara dutlu, ayranlı ve şerbetli seçeneklerle ziyaretçilere sunuyor.

KARLAMA YAZIN GELDİĞİNİ HATIRLATTI

Sugözü Serinleme Noktası’nın ilk konuklarından biri de Alanya Araştırmacısı, Tarihçi ve Yazar Oğuz Korum oldu. Karlama ikramını deneyimleyen Korum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaz mevsiminin başladığını hatırlatan ifadeler kullandı.

Korum paylaşımında, “Yaz geldi, karlama mevsimi açıldı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yaz da Kocahasanlı'lı Yusuf Koca, yüksek yaylalardan getirttiği karı tezgâhında pekmezli, kara dutlu, ayranlı ve şerbetli olarak sunmaya başladı. Yaz günlerine serinlik ve lezzet katan karlama ile yazı bir kez daha hissettik” dedi.

ALANYA’NIN GELENEKSEL LEZZETLERİNDEN BİRİ

Özellikle sıcak yaz aylarında yoğun ilgi gören karlama, Alanya ve çevresinde uzun yıllardır tüketilen geleneksel serinletici lezzetler arasında yer alıyor. Yaylalardan getirilen doğal karın çeşitli şuruplar ve pekmezlerle buluşmasıyla hazırlanan karlama, yerli ve yabancı ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.(Şerife Çoban)