Pop müziğin popüler isimlerinden Edis, konuk olduğu Fizy Podcast yayınında müzik kariyeri, tarzı ve geçmişi hakkında önemli değerlendirmeler yaptı. Sanatçı, sektördeki özgünlük tartışmalarına değinirken, kariyerinin ilk dönemlerinde yaşadığı zorlukları da dinleyicilerle paylaştı.

Ünlü prodüktör Ozan Çolakoğlu'nun kendisine yönelik yaptığı değerlendirmelere yanıt veren Edis, tarzının kopyalama olmadığını vurguladı. Çolakoğlu'nun, yeni nesil şarkıcıların genellikle Tarkan veya Kenan Doğulu'ya benzetildiğini ancak Edis'in kendi tarzını yaratarak yıldızlaştığını belirtmesi üzerine sanatçı, bu yoruma katıldığını aktardı. Yaptığı işi kimsenin müziğinden esinlenerek kurgulamadığını ifade eden şarkıcı, otantik olmanın müzik piyasasındaki en önemli unsur olduğuna inandığını bildirdi.

STARLIK KAVRAMI VE KARİYER YOLCULUĞU

Türkiye'nin son yıllarda çıkardığı en büyük erkek yıldız olup olmadığı yönündeki bir soruya mütevazı bir yaklaşım sergileyen sanatçı, hatırı sayılır bir kitleye ulaştığını kabul etti. Ancak starlık unvanının içinin dolması için daha uzun yıllar geçmesi gerektiğini belirtti. Emeğinin karşılığını almaktan keyif duyduğunu söyleyen Edis, müzik yolculuğunun henüz başlarında olduğunu ifade etti.

EDİS'İN MÜZİK PİYASASINA GİRİŞİ NASIL OLDU?

2014 yılında çıkardığı teklilerle ana akım Türk pop müziğinde kendine farklı bir yer edinen sanatçı, özellikle R&B ve modern dansı sahne şovlarıyla birleştirmesiyle dikkat çekmişti. O dönemden bu yana müzik listelerinde kalıcı bir yer edinen Edis'in bu yükselişi, sektördeki kıdemli isimler tarafından da yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul ediliyor.

AİLE YAPISI VE BEHZAT GERÇEKER DETAYI

Kamuoyunda varlıklı bir aileden geldiğine dair oluşan algının gerçeği yansıtmadığını açıklayan sanatçı, anne ve babasının çalışan kesimden olduğunu vurguladı. Otelcilik yapan annesi aracılığıyla kariyerinin başında sadece bir kez yardım aldığını aktaran Edis, bu süreçte ünlü müzisyen Behzat Gerçeker ile tanıştığını duyurdu. Gerçeker'in sunduğu ilk demoyu karmaşık ve detone bularak reddettiğini belirten sanatçı, usta müzisyenin bu kararını haklı bulduğunu ve sonrasında kendi yolunu tek başına çizdiğini sözlerine ekledi.