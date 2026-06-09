Deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşanırken, şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya hasara ilişkin resmi açıklama yapılmadı. Yetkililer, bölgede saha tarama çalışmalarının sürdüğünü ve gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtiyor.

Kaş başta olmak üzere çevrede hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sosyal medya üzerinden sarsıntıyı hissettiklerini paylaştı. Uzmanlar, Akdeniz açıklarında zaman zaman bu büyüklükte depremlerin meydana gelebildiğini hatırlatırken, resmi kurumların açıklamalarının takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

AFAD ve ilgili kurumların bölgede incelemeleri sürerken, şu an için olumsuz bir durum bildirilmedi. Yeni bir açıklama yapılması halinde bilgiler güncellenecek.

Kaynak: AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı