Kaza, Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rus uyruklu Nikolai Grachev (20) idaresindeki 07 MD 9392 plakalı motosiklet, M.K. (63) yönetimindeki 68 AGS 578 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Rus gence ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan 20 yaşındaki Grachev, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç sürücünün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan minibüs sürücüsü M.K., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan M.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü öğrenildi. MEHMET AL

Kaynak: Haber Merkezi