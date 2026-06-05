Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca vatandaşın beklediği Mayıs 2026 enflasyon verilerini 5 Haziran Cuma günü saat 10.00'da açıkladı. Verilere göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,71 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 32,61 olarak kaydedildi. On iki aylık ortalamalara göre artış oranı yüzde 32,24 oldu.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİNE YAKIN GELDİ

Mayıs ayı öncesinde AA Finans tarafından düzenlenen beklenti anketine katılan ekonomistler, aylık enflasyonun ortalama yüzde 1,65 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyordu. Açıklanan yüzde 1,71'lik veri, piyasa tahminlerine oldukça yakın geldi.

Nisan ayında aylık enflasyon yüzde 4,18 olarak gerçekleşmişti. Mayıs verisiyle birlikte enflasyonda önceki aya göre daha sınırlı bir artış görüldü.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN KRİTİK VERİ

Mayıs ayı rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranında beş aylık enflasyon farkı yüzde 16,61 seviyesine ulaştı. Temmuz ayında kesin zam oranı, 3 Temmuz'da açıklanacak haziran enflasyonuyla birlikte netleşecek.

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışında ise toplu sözleşme zammına ek olarak oluşacak enflasyon farkı belirleyici olacak.

TEMMUZ AYI BEKLENİYOR

Haziran enflasyonunun da açıklanmasının ardından yaklaşık 16 milyon emekli ile 4 milyona yakın memurun maaşlarına yapılacak artış oranı kesinleşecek. Ekonomi çevreleri, son verinin ardından gözünü temmuz ayında açıklanacak nihai zam oranlarına çevirmiş durumda.

Kaynak: TÜİK, AA Finans, ekonomi verileri