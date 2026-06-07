Saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olay yeri inceleme ekipleri bina çevresinde delil topladı. Güvenlik kameraları incelemeye alınırken saldırının tüm yönleriyle araştırıldığı öğrenildi.

MASKELİ ŞÜPHELİLER ARANIYOR

İlk bilgilere göre saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yüzlerini gizlemek için maske kullandığı belirtildi. Bu nedenle şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi için çevredeki kamera kayıtları detaylı şekilde inceleniyor.

Polis ekipleri, saldırganların olay yerinden kaçış güzergâhlarını tespit etmek amacıyla çevredeki iş yerleri ve trafik kameralarından elde edilen görüntüleri de değerlendiriyor.

POLİS GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA YÜRÜTÜYOR

Olayın ardından Maltepe’de güvenlik önlemleri artırılırken, saldırının nedeni konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Emniyet kaynakları, soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğünü ve olası bağlantıların araştırıldığını belirtiyor.

Otokoç Genel Müdürlüğü binasında hasar oluşurken, olay sırasında içeride bulunan çalışanların durumuna ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.

RAHMİ KOÇ HAKKINDAKİ TARTIŞMALAR GÜNDEMDEYDİ

Saldırı, son günlerde iş insanı Rahmi Koç hakkında kamuoyunda yürütülen tartışmaların ardından yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Rahmi Koç'un bir etkinlikte kullandığı ifadeler nedeniyle "halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlattığı açıklanmıştı.

Rahmi Koç ise yaptığı açıklamada sözlerinin herhangi bir topluluğu hedef alma amacı taşımadığını belirterek kamuoyundan özür dilemişti.

SALDIRI İLE TARTIŞMALAR ARASINDA BAĞLANTI VAR MI?

Yetkililer tarafından şu ana kadar saldırının, Rahmi Koç hakkında yürütülen soruşturma veya son dönemdeki kamuoyu tartışmalarıyla bağlantılı olduğuna dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Soruşturmayı yürüten ekiplerin tüm ihtimalleri değerlendirdiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürerken, polis ekiplerinin saldırganların kimliklerini tespit ederek yakalamaya yönelik çalışmalarına devam ettiği bildirildi.