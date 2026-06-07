Bağlar ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren haber alınamayan 5 yaşındaki Menesa Özel'in cansız bedenine ulaşıldı. Kırsal Tellikaya Mahallesi'nde yaşayan Özel ailesi, çocuklarının evde olmadığını fark etmelerinin ardından kendi imkanlarıyla arama yaptı. Bireysel çabalardan sonuç alınamaması üzerine durum yetkililere bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Arama çalışmaları kapsamında, evin bahçesinde bulunan havuzun suyu tahliye edildi. Ekiplerin aktardığına göre, küçük kızın bedeni suyun boşaltılmasının ardından havuzun dibinde hareketsiz halde bulundu.

SORUŞTURMA VE OTOPSİ SÜRECİ

Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk tıbbi kontrolde, beş yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Kesin ölüm nedeninin saptanması amacıyla cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Buradaki adli işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen cenaze, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

KIRSAL ALANLARDA HAVUZ GÜVENLİĞİ

Özellikle kırsal mahallelerdeki evlerin bahçelerinde yer alan havuzlar ve su depoları, küçük çocuklar için ciddi güvenlik riskleri barındırıyor. Açıkta bırakılan su kaynaklarının etrafının fiziki bariyerlerle kapatılmasının ve çocukların gözetimsiz bırakılmamasının hayati önem taşıdığı belirtiliyor. Bağlar Jandarma Karakolu ekiplerinin yaşanan üzücü olayla ilgili başlattığı soruşturma ise devam ediyor.