Fenerbahçe’de yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde sosyal medyada yayılan bazı iddialar, iş insanı Murat Ülker’i açıklama yapmaya yöneltti. Son günlerde çeşitli platformlarda, Ülker’in başkan adaylarından birine destek verdiği yönünde paylaşımlar yapılmıştı.

Murat Ülker, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek adının seçim sürecine bilgisi dışında dahil edilmesinden rahatsız olduğunu ifade etti.

KAFA Sports’a konuşan Ülker, kendisine ait olmayan açıklamaların kamuoyuna servis edildiğini söyledi. Sosyal medyada yayılan içeriklerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Ülker, bu tür paylaşımların Fenerbahçe camiasına da zarar verdiğini dile getirdi.

Konuyla ilgili değerlendirmesinde sert ifadeler kullanan Ülker, “Çok ayıp. Artık Fenerbahçe seçimi bile trolleniyor. Bana ait olmayan laflar taşınıyor. Bunu yapanlar Allah’tan bulsun. Başka sözüm yok” dedi.

Fenerbahçe’de seçim sürecinin hareketlendiği dönemde ortaya atılan bu iddialar, kulüp çevrelerinde de geniş yankı uyandırdı. Ülker’in açıklamasıyla birlikte, kendisinin herhangi bir aday için destek beyanında bulunmadığı netleşmiş oldu.