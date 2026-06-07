Van Çaldıran ile Ağrı Doğubayazıt arasındaki kara yolunda meydana gelen kazada, karşı yönlerden gelen iki araç çarpıştı. İlk belirlemelere göre araçlarda bulunan 4 kişi olay yerinde veya kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralı olarak tedavi altına alındı.

Kaza, Demircik Mahallesi ile Aşağı Kuyucak Mahallesi yakınlarında bulunan kara yolu güzergâhında yaşandı. Çarpışmanın şiddeti nedeniyle araçlarda ağır hasar oluştu. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 2 kişi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Çaldıran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından güvenlik güçleri bölgede önlem alırken, olayın kesin nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kaza ile ilgili incelemelerin sürdüğünü açıkladı.