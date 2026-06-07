AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, partisinin Kütahya İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti’nin her zaman milletin hizmetinde olduğunu söyleyen Yayman, Kütahya’nın birlik ve beraberlik görüntüsünden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kütahya’nın AK Parti döneminde önemli yatırımlar aldığını belirten Yayman, önümüzdeki dönemde kentte kültür ve sanat etkinliklerinin artırılacağını, uluslararası çini sempozyumu gibi organizasyonların hayata geçirileceğini söyledi.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yayman, son iki yılda küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisini etkilediğini belirtti. Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu’daki gelişmeler, pandemi sonrası etkiler ve bölgesel gerilimlerin ekonomik dengeleri zorladığını ifade eden Yayman, yaşanan sorunların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde aşılacağını savundu.

CHP’ye yönelik eleştirilerde bulunan Yayman, partinin bir “varoluş krizi” yaşadığını öne sürdü. CHP içinde yaşanan tartışmaların kendi partileriyle ilgisinin olmadığını söyleyen Yayman, “Mahkeme koridorlarından sokağa taşan bu tartışmaların hiçbir yerinde AK Parti yoktur ve olmayacaktır” dedi.

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Yayman, konunun siyasi bir tartışmanın ötesinde devlet ve millet meselesi olduğunu ifade etti.

“Terörün sonlanması ve terör örgütünün silahlarını bırakması meselesidir” diyen Yayman, sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde yürütüldüğünü söyledi.

Silah bırakma konusunun vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Yayman, “Silahların sadece bırakılması değil, yakılması ve sonsuza kadar tedavülden kaldırılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Yayman ayrıca, TBMM’de temsil edilen siyasi partilerin yer aldığı komisyon çalışmalarına değinerek hazırlanan raporda silah bırakma konusunun temel başlıklardan biri olarak öne çıktığını söyledi.

Kütahya programı kapsamında çini ustalarıyla da bir araya gelen Yayman, sektör temsilcilerinin taleplerini dinledi. Daha sonra bir şehit ailesini ziyaret eden Yayman, Güral Çini Müzesi’nde incelemelerde bulundu.

Kaynak: AK Parti Kütahya İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda yapılan açıklamalar.