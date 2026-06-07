İlk olay İsmetpaşa Caddesi’nde, Antray durağı yakınlarında yaşandı. Cadde üzerinde alışılmışın dışında kıyafetlerle yürüyen bir kadın, yoğun yaya ve araç trafiğinin bulunduğu bölgede vatandaşların dikkatini çekti. O anlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Bir diğer olay ise kamuoyunda Zeytinköy olarak bilinen Doğuyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Çevredeki vatandaşların iddiasına göre bir kadın, önce kaldırım üzerinde uzanırken görüldü. Yardım tekliflerini kabul etmediği belirtilen kadın daha sonra cadde üzerinde dolaşırken görüntülendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı vatandaşların yaşanan duruma tepki gösterdiği duyuldu. Görüntüleri kaydeden kişilerden biri, bölgede yaşanan olaylarla ilgili güvenlik ve kamu düzeni konusunda yetkililere çağrıda bulundu.

Olaylarla ilgili resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından vatandaşlar, özellikle yoğun kullanılan cadde ve mahallelerde benzer durumların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.