Houston Rockets formasıyla NBA'de mücadele eden milli basketbolcu Alperen Şengün, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu Antalya'da atıyor. Başarılı sporcu, ailesi ve yakın dostlarıyla birlikte dinlenmek için kentin prestijli otellerinden Regnum'u tercih etti.

Antalya Ekspres'in aktardığına göre, üst üste iki kez All-Star seçilerek Türk basketbol tarihine geçen genç yıldız, tatil anlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Şengün'ün tesisin sunduğu imkanları deneyimlerken çektiği fotoğraf ve videolar, dijital platformlarda geniş yankı buldu.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ

Başarılı basketbolcunun kişisel hesaplarından yaptığı tatil paylaşımları, kısa süre içinde basketbolseverlerden binlerce beğeni ve yorum aldı. Ailesiyle geçirdiği keyifli anları öne çıkaran Şengün, yeni sezon öncesi moral depoladığı mesajını verdi.

KÜRESEL SPORCULARIN TERCİHİ

Uluslararası arenada Türkiye'yi temsil eden ve yoğun maç temposundan çıkan sporcuların sezon sonu dinlenmek için Akdeniz kıyılarını seçmesi, bölge turizminin marka değerini yansıtıyor. Özellikle üst düzey konaklama ve profesyonellere yönelik özel hizmetler sunan tesisler, küresel isimlerin öncelikli tatil rotaları arasında yer almaya devam ediyor.