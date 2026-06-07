Manavgat'ta sabah saatlerinde yaşanan zincirleme trafik kazası sürücülere zor anlar yaşattı. Kaza, Sorgun-Otogar Köprülü Kavşağı girişinde, Antalya-Alanya D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir hafif ticari aracın karıştığı kazada toplam dört araç birbirine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yolda kaldı ve ulaşım kısa süreliğine aksadı.

Kazanın ardından olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, trafik akışı bir süre yan yoldan kontrollü olarak sağlandı. Özellikle sabah saatlerinde yoğunluğu kullanan sürücüler bölgede beklemek zorunda kaldı.

Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak araçlarda maddi hasar oluştu. Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından hasarlı araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Ekiplerin çalışmasının sona ermesiyle birlikte D-400 Karayolu yeniden tamamen ulaşıma açıldı ve trafik akışı normale döndü.