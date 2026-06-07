CHP’de kurultay davasında verilen mutlak butlan kararı, Antalya örgütü ve belediye başkanları cephesinde yeni bir tartışma başlığı açtı.

Kararın ardından Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in tavrı Özgür Özel’den yana oldu. Özçelik, sağlık sorunu nedeniyle Ankara’daki mitinge katılamasa da desteğini göstermek için alana kendi karton maketini gönderdi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise Ankara’ya giderek Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Bu ziyaret, Antalya CHP içinde “hangi başkan hangi çizgide duruyor?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Uysal, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada parti bütünlüğüne vurgu yaptı. Uysal, “Bir tek arkadaşımızın bile CHP’den kopmaması, Cumhuriyet Halk Partimizin tüzel kişiliğinin toparlayıcı ve kucaklayıcı çizgisi altında parti bütünlüğünü koruyarak birlik ve beraberlik içinde iktidar mücadelesinin sürdürülmesi konusunda hemfikir olduk” ifadelerini kullandı.

Antalya’da CHP’li belediyelerin ağırlığı, bu tartışmayı sadece parti içi bir konu olmaktan çıkarıyor. Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin tutumu, önümüzdeki süreçte hem örgüt dengelerini hem de yerel siyasetin yönünü etkileyebilir.

Alanya cephesinde Özçelik’in Özel’e verdiği destek daha görünür hale gelirken, Uysal’ın Kılıçdaroğlu ziyareti Antalya CHP’deki ayrışmanın açık işaretlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Parti içinde kararın hukuki ve siyasi sonuçlarına ilişkin tartışma sürerken, Antalya’daki belediye başkanlarının bundan sonraki adımları yakından izlenecek.