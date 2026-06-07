Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi'nde 24 Mayıs günü saat 18.00 sıralarında meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. İddiaya göre, satın aldığı otomobilin arıza yapması üzerine eski sahibiyle sokakta karşılaşan şüpheli, silahını ateşleyerek ölümcül sonuçlara yol açtı.

Sokakta karşılaşan şüpheli Bişar Oğuz ile Cumali Kocabey arasındaki sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Bişar Oğuz'un tabancayla ateş açması sonucu Cumali Kocabey sırtından, yanında bulunan 26 yaşındaki Doğan Toprak ise ayağından vurularak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Kocabey kurtarılamazken, tedavisi tamamlanan Toprak taburcu edildi.

ŞÜPHELİ NASIL YAKALANDI?

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin aktardığına göre, olayın ardından otomobille kaçan şüpheliyi bulmak için geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Polis ekipleri, bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), Plaka Takip Sistemi (PTS) ve güvenlik kameralarına ait toplam 550 saatlik görüntüyü saniye saniye izledi. Yapılan takip sonucunda şüphelinin Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Ayvagediği Yaylası'ndaki bir dağ evinde saklandığı tespit edildi ve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İKİNCİ EL ARAÇ ANLAŞMAZLIĞI NEDEN BÜYÜDÜ?

Emniyetteki ifadesinde, satın aldığı araçta mekanik arıza çıkması nedeniyle husumet başladığını belirten Oğuz, karşı tarafın kendisine saldırması üzerine kendini korumak amacıyla ateş ettiğini öne sürdü. İkinci el araç satışlarında sonradan ortaya çıkan mekanik sorunlar, alıcı ve satıcı arasında zaman zaman ciddi uyuşmazlıklara neden olabiliyor. Uzmanlar, "ayıplı mal" statüsündeki bu tür durumlarda tarafların fevri hareket etmek yerine arabuluculuk veya tüketici mahkemeleri aracılığıyla yasal çözüm aramasının önemini vurguluyor.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli Bişar Oğuz, sevk edildiği adliyede hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme heyeti, toplanan deliller ve ifadeler doğrultusunda şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.