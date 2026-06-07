Gümüşhane'nin Merkez Mahallesi'nde 2 Haziran tarihinde meydana gelen olayda, eşi tarafından darbedilen kadın hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı olarak aranan koca, saklandığı ilçede yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, odun istifleme işlemi sırasında Halis Pekin ile 1,5 yıllık eşi Arzu Pekin arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Halis Pekin, elindeki odun parçasıyla eşini darbetti. Olayın ardından şüpheli, kendisine ait kamyonetle bölgeden hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, başından ağır yara alan Arzu Pekin'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

TERK EDİLMİŞ KAMYONET İZ SÜRDÜRDÜ

Güvenlik güçlerinin başlattığı geniş çaplı arama çalışmaları sonucunda, şüphelinin kaçarken kullandığı araç Gümüşhane-Trabzon kara yolu üzerinde terk edilmiş halde bulundu. Bölgedeki arama çemberini daraltan jandarma ekipleri, firari şüpheliyi sabah saatlerinde Torul ilçesinde gizlendiği bir depoda tespit ederek gözaltına aldı.

CEZA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında ve çelik yelek giydirilerek Torul Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, hakim karşısına çıkarıldı. Nöbetçi hakimlik, şüpheliyi 'eşe karşı kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklayarak Gümüşhane E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderdi. Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerine göre, kasten öldürme suçunun eşe karşı işlenmesi suçun nitelikli halleri arasında kabul ediliyor ve bu suçlamayla yargılanan sanıklar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle mahkemeye sevk ediliyor.