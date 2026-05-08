NE demiş elleri öpülesice atalarımız...

"Marifet iltifata tabidir"...

Alanya siyasetine yıllarca damga vurmuş öyle değerli isimler var ki, bana göre hak ettikleri iltifatı yeterince alamıyorlar...

Alanya siyaset dünyasının duayen isimlerinden birisi olan, yaklaşık 50 yıl önce girdiği aktif siyasete halen Alanya Belediye Meclis Üyesi olarak devam eden Ali Şahin de bu isimlerin başında gelen değerli bir siyasetçi...

Bakın kendisini nasıl anlatıyor...

"Yaklaşık elli yıl önce, Alanya’ya uzun yıllar siyasete damgasını vuran, yıllarca il başkanlığı yapmış, rahmetle andığım Mehmet Özgen, Alanya ilçe başkanı Şükrü Aydoğan, Belediye başkanı Eşref Kahvecioğlu, Alanya Meclis üyesi ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Görgülü, Hüseyin Doğan, Mustafa Şenli, Ahmet Sağlam, Müstakbel Dim ve rahmetle andığım Hayri Doğan ile beni çağırdılar...

Her ikimize de partide görev verdiler...

Duayen siyasetçilerin yanında 6 yıl çıraklık yaptıktan sonra, 1977 yılında yapılan mahalli idareler seçimlerinde halkımızın teveccühü ile Konaklı Köy Muhtarlığı’na seçildim ve Türkiye’deki en geç muhtarlar arasına girdim...

20 yıl boyunca yapmış olduğum muhtarlık görev süresi içinde birçok hizmetlere imza attım...

Ayrıca bu dönemlerde Alanya’da çeşitli oda ve dernek kurulumunda ve yönetiminde görevlerde bulundum..

1992 yılında yapılan belediye seçimlerinde, halkımızın teveccühü ile belediye başkanlığına seçildim..

Belediye çalışmalarının yapılması için karşılık beklemeden belediye binası olarak şahsıma ait binayı tahsis ettim...

Belediye başkanı olarak ilk icraatım sağlık alanında oldu...

Dönemin Sağlık Bakanı sayın Yıldırım Aktuna’nın Alanya’yı ziyaretinde Konaklı’ya bir sağlık merkezi yapılmasını kendisinden talep ettim...

Yer temini ve yapımında hayırseverlerin ve Belediye’nin katkıları ile kısa zamanda Konaklı Sağlık Merkezi hizmete girdi ve bugün de hizmete devam etmektedir...

Hem ticari, hem de turizm açısından gelişmekte olan Konaklı için yapılması gereken ilk şeyin planlama olduğunu düşünerek imar planı çalışmalarını başlattım...

Yapılan çalışmalar ve müracaatlar neticesinde 450 dönüm spor alanı ve 115 dönüm mesire alanını Orman Bakanlığı’ndan belediyemize tahsisini sağladım...

1999 yılı mahalli idareler seçimlerinde, halkımızın teveccühü ile yeniden belediye başkanlığına seçildim...

Seçildikten sonra yine ilk işim planlamayı tamamlamak olmuştur...

Planlamanın içerisinde, hastaneler, okullar, yeşil alanlar, donatı alanları, park alanları spor tesisleri ve dini tesis alanları bulunmaktadır...

Kısacası 50 yıllık siyasi hayatımda tek amacım beldemize, bölgemize ve halkımıza hizmet etmek olmuştur...

Bundan sonraki siyasi hayatımda da tek amacım yine halkımıza hizmet etmek olacaktır...

Halen yürütmekte olduğum Antalya Büyükşehir ve Alanya Belediye meclis üyeliğim süresinde de bu hizmetlerime devam edeceğim...

50 yıllık siyasi hayatımdan bugüne kadar yapmış olduğum hizmetlerde yanımda olan ve birlikte çalıştığım tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor, rahmete kavuşanları da rahmet ile anıyorum"...

Yukarıda aktardıklarımın eksiği var, fazlası yok...

Alanya'nın işte böyle siyasetçilere ihtiyacı var...

Yoksa, yanına Alanya Kaymakamını alıp, rutin ziyaretler sırasında "Artistlik pozlar" vererek fotoğraf çektirmek ve bu fotoğrafı da sağda solda paylaşmak iş değil...

Yukarıdaki son cümleyi anlayan anladı...

Anlamayanlara da anlatıversinler bir zahmet...

Uzun lafın kısası, siyaset "şov yapmak" değil, halkın yararına olan icraatlara imza atmaktır...

Tıpkı, duayen siyasetçi Ali Şahin'in 50 yıldan fazla süredir yaptığı gibi...

Nokta...

Otopark sorunu gittikçe büyüyor

ALANYA'NIN renkli ve duyarlı isimlerinden birisi olan Dr. Tahsin Biner, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra 1999-2011 yılları arasında acil servis hekimliği yaptı...

2011'den buyana kendisine ait olan özel sağlık kuruluşunda medikal estetik ve turizm hekimliği yapıyor...

İYİ Partinin kurulduğu süreçte Alanya Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı...

İYİ Parti'den 2019 yılında "Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerine bağlı kalınmadığı" gerekçesiyle istifa etti...

Zafer Partisi'ne geçen Tahsin Biner, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Zafer Partisi'nin Alanya Belediye Başkan adayı oldu...

Alanya'nın sorunlarına karşı her zaman duyarlı olan Dr. Tahsin Biner, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı...

"Burası Alanya Devlet Hastanesi karşısındaki boş arazi...

Hastanenin otoparkı yetmediği için burası tamamen dolu...

Ve şimdi buraya ek hastane binası yapılacak...

Mevcut hastane bölgeye korkunç bir trafik ve park sorunu getirmişken, yenisi yapılınca buralar nasıl olur, siz düşünün"...

Nasıl olacağını ben de merak ettim gerçekten...





Anneler Günü'nde bunu yapalım...

YARINDAN sonraki Pazar günü, "Anneler Günü"...

Böyle önceden ismi konulmuş özel günleri çok umursamam aslında ama, işin içinde elleri öpülesice annelerimiz olduğu için önemsiyorum...

Tarihe şöyle bir göz atarsak, karşımıza şu bilgiler çıkıyor...

"Anneler Günü'nün ilk çıkış hikayesi aslında mitolojik dönemlere kadar uzanır...

Rhea, pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olarak kabul edilir...

Bu kutsal anneyi anmak ve hatırlamak için her sene mayıs ayı geldiğinde bir bahar şenliği düzenlenir...

Bu bahar şenliği o dönemlerde mayıs ayının ortalarına denk geldiği için; günümüzde de aynı dönemde kutlanır"...

Bu kısa ve öz bilgiyi verdikten sonra kıymetli annelerimizin gününü şimdiden bir kez daha kutlayalım...

Hemen akılıma geliverdi...

Anneler Günü sabahında onu yormamak adına kahvaltıyı siz hazırlayıp onu uyandırabilirsiniz, misal...

Ya da ne bileyim, annenizi ne kadar çok sevdiğinizi ve sadece bu tarihte değil her zaman seveceğinizi dile getirebilirsiniz...

Haydi yapın, yapalım...

Nokta...

