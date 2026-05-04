BİR dönem Alanya kamuoyunun öyle yakından tanımadığı, işinde gücünde olan, yaşamını kendi halinde devam ettiren bir isimdi...

İşinde son derece başarılıydı...

Neredeyse Alanya Belediyesi'nin bütçesine yakın rakamdan oluşan devasa bir varlığın başında bulunan bir iş insanıydı...

Aktif siyasete atılmak, hele hele Alanya Belediye başkan adayı olmak aklının ucundan bile geçmiyordu...

Ta ki, dönemin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya yöneticilerinin “İlle adayımız sen olacaksın” baskısını kurana kadar...

“Aktif siyaset bana göre değil, ne zamanım var ne de hevesim” düşüncesiyle bu baskılara direnmeye çalışarak, kendisine yöneltilen “Adayımız ol” teklifine sıcak bakmadı aslında...

İsmi konuşulmaya başlandığı ilk günlerde kendisini aramış ve ne düşündüğünü sormuştum...

Şöyle demişti...

“Abi, çok yoğun bir çalışma hayatım var, şirketlerimizin, ailemizin bana ihtiyacı var, bunları bırakmam çok zor, bu nedenle teklife soğuk bakıyorum”...

Teklifte ısrarlı olan CHP'li yöneticiler, yılmadan, bıkmadan, usanmadan, “Amma da nazlandın be birader” diye düşünmeden üstüne üstüne gittiler...

İşte bu baskılar ve ısrarlara daha fazla direnemedi ve CHP'nin Alanya Belediye Başkan Adayı olmayı kabul etti, daha doğrusu kabul etmek zorunda kaldı...

Seçim döneminde en azından diğer adaylar kadar efor filan da sarfetmedi...

Alanya kamuoyunda kısa sürede oluşan ya da oluşturulan “Dürüst insan” algısının yarattığı o muhteşem rüzgarı arkasına alarak seçime girdi...

Ve bu memlekette iki dönem Alanya Belediye Başkanlığı yapmış Adem Murat Yücel, iki dönem Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı görevini yapmış olan Mehmet Şahin gibi gerçekten önemli ve güçlü isimlerin önünde “Tarihi” bir zafere imza atarak, oyların yarısından fazlasını alıp, Alanya Belediye Başkanı seçildi...

Böylece CHP 70 küsur yıl sonra Alanya'da yerel anlamda iktidara gelmiş oldu...

Tam da bu noktada şunu vurgulamakta fayda var...

Bu zafer ağırlıklı olarak CHP'nin değil, adayın başarısıydı aslında...

Osman Tarık Özçelik'in yani...

Özçelik'in şahsından kaynaklanan bu sevgi, saygı ve güven duyguları, beklentilerin oldukça yükselmesine de neden oldu...

İşte bu yüksek beklentiler içinde göreve başladı...

Ve aradan yaklaşık iki buçuk yıl geçti...

Osman Tarık Özçelik, yaklaşık iki buçuk yıldır Alanya'yı yönetiyor yani...

Tam da bu noktada şu sorunun yanıtını arayalım...

Geride kalan bu süre içinde Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, beklentilere tam anlamıyla yanıt verebildi mi...

Yoksa hayal kırıklığına mı neden oldu...

Siz ne düşünüyorsunuz bilmem ama bence ikisi de değil...

Geride kalan yaklaşık iki buçuk yıl “Rutin” bir şekilde geçti...

Çok belirgin bir fark yaratamadı...

Sokakta gezen herhangi bir vatandaşı alın yerine koyun, o da üç aşağı beş yukarı böyle bir performansa imza atardı...

Hatta ben bile bu “Gel-git aklımla” gerisinde kalmazdım...

Yanlış anlaşılmasın sakın...

“Osman Başkan başarısız oldu” filan demiyorum...

Ama “Başarılı oldu” da diyemiyorum...

Adım gibi eminim ki, “Tarafsız gözle bakan” herkes böyle düşünüyor...

Oturduğum yerden uydurmuyorum ya da ne bileyim desteksiz sallamıyorum bunu...

Çıkın sokağa kendi kendinize mini bir anket yapın...

Sizler de aynı sonuca ulaşacaksınız, bundan da adım gibi eminim...

Uzun lafın kısası, Osman Başkan sınıfı geçti mi yoksa sınıfta mı kaldı henüz net değil...

Bu sorunun yanıtı kalan yaklaşık üç buçuk yıl içinde netleşir mi, bunu da tam kestiremiyorum...

Hep birlikte bekleyip, yaşayarak öğrenip, anlayacağız...

Bu arada örneğin “Nazmi Zavlak” gibi, kendisine yardımcı olarak seçtiği isimlerle de ilgili söylenecek çok söz var ama bugünlük yerimiz bitti...

Yerimiz olduğu sürece bu isimleri de değerlendirmeye ve karne vermeye devam edeceğiz...

GÜNÜN KARNESİ

Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz

17 Temmuz 2025 tarihinde Alanya Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine getirilen, göreve başladığı günden itibaren hastane içinde barış ve huzur ortamını daha da sağlıklı hale getirmek ve hizmet verimliliğini artırmak adına ortaya koyduğu icraatlarla dikkat çeken, hastanenin eksiklerinin giderilmesi adına canla başla mücadele eden, sevilen ve sayılan bir başhekim olarak ciddi anlamda fark yaratan Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz'a...

ÇOK YILDIZLI PEKİYİ



Arık'tan ‘Trafik’ paylaşımı

Fikret Arık

ALANYA çevre yolundan şehir merkezine sapılan o noktayı bilen biliyor...

Sol şeritte bekliyorsun, kurala uygun ilerliyorsun...

Ama bir bakıyorsun sağdan ikinci bir sıra oluşmuş...

Üstelik o şerit kuralına göre gidenlerden daha hızlı akıyor...

Sen ışıklarda beklerken, sağdan yanaşanlar birkaç ışık öne geçiyor...

Kurala uymak mı, yoksa fiili duruma uyum sağlamak mı?...

Çünkü mevcut durumda kurala uyan 3-4 ışık bekliyor, kurala uymayan ise çoğu zaman daha hızlı öne geçerek avantaj sağlıyor...

Ayrıca kurala uyan araçlar ve trafiği riske atıyor...

Sorun bireysel değil, sistemsel...

Orada ikinci bir sıra oluşuyorsa bu artık sürücü hatası değil, yol tasarımının eksikliğidir...

Ya fiziki düzenleme yapmalı ya da denetim sürekli hale getirilmeli...

Aksi halde herkesin kafasına göre davrandığı, kurala uyanın sorgulandığı bir trafik düzeni oluşuyor...

Daha önce AK Partili meclis üyelerini de gündeme getirdiği bu konuda karayolları ve belediye ortak çalışarak acil bir çözüm üretmelidir...

“Trafikte en tehlikeli şey belirsizliktir”...

Bu sözler Alanya'nın sorunlarına karşı her zaman duyarlı davranan sevgili Fikret Arık'a ait...

Doğru söze ne denir”...

Nokta...

Tanrıseven'den duygusal uyarı

Dr. Hasan Tanrıseven

HAİN FETÖ kalkışmasının yaşandığı dönemde Alanya Kaymakamı olarak görev yapan Dr. Hasan Tanrıseven, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından oldukça duygusal bir paylaşım yaptı...

Dedi ki...

“Değerli dostlar, başarı değil ama başarısızlığın yolu nedir diye sorarsanız, aynı anda herkesi memnun etmeye çalışmaktır...

Herkesi memnun etmeye çalışan mutlaka başarısız olur...

Bunun için siz siz olun, bilenlere mutlaka danışın...

Ondan sonra da vicdanınıza sorun...

Çünkü insanın hissi en büyük bilgi ve değerdir...

Hisleriniz size “Bunu yap” diyorsa yapın...

Ama bir şeyi yapmadan önce içiniz “Cız” ediyorsa asla yapmayın...

Ben ne zaman içime danıştım, her zaman başarılı oldum...

Bunu sizlere de tavsiye ederim”...

Dr. Hasan Tanrıseven, Alanya Kaymakamı olarak görev yaptığı dönemde de pek çok alanda farkındalıklara imza atmayı başarmış, önemli ve değerli bir bürokrat...

Alanya'yı asla unutmadı...

Alanya halkı da Dr. Hasan Tanrıseven'i unutmuş, unutabilmiş değil...

Dr. Hasan Tanrıseven'e selamlarımızı iletelim...

Böylesine değerli devlet adamları kolay yetişmiyor...

Kıymetini bilelim...

Nokta...

Aile ortamında eğlence keyfi

Emine Karaca

EMİNE Karaca...

Alanya'nın yetiştirdiği önemli sanatçılardan...

Kendine has tarzı, muhteşem sesi ve yorumlarıyla Alanya sahnelerinde fırtına gibi esmeye devam ediyor...

Alanya'nın önemli ve nezih mekanlarında sahne alan Emine Karaca, bu günlerde Ali Baba Türkü Bar'da sevenleriyle buluşuyor...

Haftanın her akşamı Ali Baba Türkü Bar'da sahne alan Emine Karaca, tüm sevenlerini davet ederken, “Ali baba Türkü Bar Alanya'daki ender rastlanan nezih mekanlardan birisi...

Böyle bir mekanda sahne almaktan mutluluk duyuyorum...

Aile ortamında dinleyicilerimizle bir araya gelmek büyük keyif veriyor...

Biz ekip arkadaşlarım ile her gece Ali Baba Türkü Bar sahnesindeyiz...

Kaliteli eğlenmek ve mekandan mutlu ayrılmak isteyen herkesi bekliyoruz” ifadelerini kullandı...

Biz de tebrik edelim ve başarılarının devamını dileyelim...

Nokta...