TÜRKİYE'DEKİ yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimlerden yaklaşık 10 ay önce yapılan 2023 genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçiminde, karşı blokta yer alan ve altı partiden oluşan ittifaka rağmen Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) oluşturduğu Cumhur İttifakı zaferle ayrılmıştı...

İşte bu yenilgi sonrasında Millet İttifakı ismi verilen blok dağılmış ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yerel seçime kendi adayları ile girmişti...

Bunlardan birisi de Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik olmuştu...

Cumhur İttifakı nedeniyle Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) aday çıkarmamış ve MHP Adayı Adem Murat Yücel'i desteklemişti...

Sonuç olarak, siyasi kulislerde fazlaca şans verilmeyen CHP Adayı Osman Tarık Özçelik, oyların yarısından fazlasını alarak Alanya Belediye Başkanı seçilmişti...

Bu seçimler artık geride kaldı...

Ve aradan hayli zaman geçti...

Şimdi akıllar 25 Mart 2029 tarihinde yapılması planlanan yerel seçimlerde...

Siyasi partiler hazırlıklara yavaş yavaş da olsa başladı...

Seçimlerde aday olmayı hedefleyen isimler, el altından kulis çalışmalarına devam ediyorlar...

Alanya siyasetine emek vermiş, damga vurmuş önemli isimler var...

AK Parti cephesindeki isim Mustafa Toklu, misal...

Genç, hatta "Çocuk" yaşta atıldığı aktif siyasetin içinde yoğrularak bugünlere gelmiş olan Mustafa Toklu, aday olması kuvvetle muhtemel isimlerin başında geliyor bana göre...

MHP cephesinde Adem Murat Yücel kaldığı yerden devam etmek için harıl harıl hazırlanıyor...

Bu memlekette 10 yılı Kestel 10 yılı Alanya Belediye Başkanlığı olmak üzere 20 yıl başkanlık yapmış olan Yücel'in şansı her geçen gün biraz daha artıyor...

"Artıyor" çünkü, mevcut Başkan Osman Tarık Özçelik, kendisine umut bağlayarak çok şey bekleyen Alanya halkının beklentilerine yanıt vermekten uzak kaldı...

Bırakın ilk kez CHP'ye oy veren seçmenleri, yıllardan beri CHP'ye oy veren seçmenler bile zaman zaman "pişman" oduklarını net bir şekilde dile getirmekten kaçınmıyorlar...

Yanlış anlaşılmasın sakın...

Bunları ben söylemiyorum, yada ne bileyim oturduğum yerden sallamıyorum...

Çıkın sahaya şöyle bir nabız yoklayın...

Göreceksiniz ki söylediklerimin eksiği var, fazlası yok...

Kimilerine göre aday olmayı düşünmeyen, kimilerine göre de bir kez daha şansını denemeye niyetli olan Mehmet Şahin'in durumu ise henüz netlik kazanmış değil...

Bu isimlerin dışında aday olmaya niyetli olan yeni isimler de yok değil...

Bazılarını adım gibi biliyorum ama şimdiden ortaya atıp, çarşıyı karıştırmaya gerek yok...

"Yazılmamak" şartıyla edindiğim bilgiler, mesleğime ve verdiğim söze duyduğum saygıdan dolayı şimdilik bende saklı kalsın...

Zamanı gelince, herkesten önce bir bir açıklayacağız elbette...

Son tahlilde zaman su gibi akıp gidiyor...

Şimdilerde "epey zaman var" gibi geliyor ama bir bakmışsınız sandık önünüze konulmuş...

Bu nedenle hazırlıklı olmakta fayda var...

Nokta...

Osman Başkan'dan asfalt selamı

GEÇTİĞİMİZ günlerde kendi bahçesinde düşerek ayağını kıran Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, kısa bir istirahatın ardından sahalara dönüş yaptı...

Yürümesine ya da ne bileyim, ayakta durmasına yardımcı olan yürüteçe dayanarak sahaya inen Osman Başkan, yeni asfaltlanan caddelerde incelemeler yaptı...

Ve şu ifadeleri kullandı...

"Kentimizin ulaşım konforunu artırmak, daha güvenli ve düzenli yollar oluşturmak için çalışıyoruz...

Yaylayolu Caddesi'nde tamamlanan asfalt serim çalışmalarında emek veren mesai arkadaşlarıma, sabır ve anlayış gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum...

Alanya'mızın dört bir yanında yaşam kalitesini yükseltecek hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz"...

Yoğun sezon başlamadan önce yapılan bu asfalt çalışmaları Alanya adına son derece kıymetli...

Ama şu an itibarı ile yeterli değil...

Yeni asfalt bekleyen çok sayıda cadde ve sokak var...

Umarım bu eksiklikler de en kısa sürede tamamlanır ve Alanya bu anlamda hak ettiği seviyeye gelir...

Nokta...

Okullarda kermes seferberliği



2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek...

Kapanış için "Geri sayım başladı" diyebiliriz...

Okulların kapanmasına adım adım yaklaşılırken, okul öğretmen, öğrenci ve velilerinin emek emek hazırladıkları kermesler de dikkat çekmeye başladı...

Alanya'nın genç ve başarılı Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, geçtiğimiz günlerde bu kermesleri ziyaret ederek emeği geçenlere teşekür etti...

Ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı...

"İlçemiz okullarında okul aile birlikleri tarafndan düzenlenen kermeslere katılarak idareci, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldik...

Kermeslere şube müdürlerimiz de iştirak etti...

Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi iletirim"...

Elde edilen geelirlerin, okul ihtiyaçları için kullanıldığı bu kermeslerde ortaya çıkan renkli ve hareketli anlar gerçekten görülmeye değer...

Öğretmen, öğrenci ve velilerin o tatlı heyecanları da öyle...

Bu güzellikleri gördükçe yeniden öğrenci olasım geliyor...

Nokta...

Vefat eden oğlu için yemek verdi



ALANYA'NIN tanınmış ve sevilen esnaflarından İzzet Atasoy, trafik kazası kurbanı olan oğlu Deniz için, geçtiğimiz günlerde yemek vererek dua okuttu...

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine destek veren herkese teşekkür etti...

Başta Alanya Müftüsü Mehmet Seven olmak üzere çok sayıda kişinin katıldığı dua töreninde duygusal anlar yaşayan İzzet Atasoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Evladımın duasında bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim ifadelerini kulandı...

Genç yaşta hayata veda eden merhum Deniz Atasoy'a bizi de Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz...

Nokta...

GÜNÜN KARNESİ

GEÇTİĞİMİZ günlerde Esma Abla Yöresel Alanya Ev Mutfağı'nde gerçekleştirilen Alanya Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği (ALKOD) kongresinde önemli bir sorumluluk alarak dernek başkanlığı görevine seçilen, devraldığı görevi layıkıyla yerine getirebilmek adına ekibiyle birlikte elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğunu ifade eden, çevre ve yardımlaşma alanında birlik ve beraberliği artırmak için mücadele edeceklerini vurgulayan Alanya'nın genç ve başarılı isimlerinden Yasin Gökçe'ye...

ÇOK YILDIZLI PEKİYİ