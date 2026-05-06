ÖNCELİKLE iki gündür arayıp soran, hayırlı olsun dileklerini aktaran, başarılar dileyen tüm okuyuculara ve dostlara yürekten teşekkür ederim...

Şahsıma oldukça "Uzun" gelen bir aradan sonra yeniden sizlerle buluşmak, Akdeniz Bölgesi'nin Amiral Gemisi Yeni Alanya'daki sayfama tekrar kavuşmak benim adıma son derece keyifli...

"Keyifli" deyince aklıma geldi, buradan devam edelim ve kendi kendimize şu soruyu soralım...

Alanya'nın keyfi yerinde mi?...

Öncelikle siyaset dünyasına şöyle bir göz atalım...

Bana göre iktidarıyla, muhalefetiyle keyifler gayet yerinde...

Genelde iktidar olan ancak yerelde muhalefet olan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) misal...

Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı'dan şöyle "Dikkat çekici, dişe dokunur" bir çıkış ya da ne bileyim bir açıklama görmedim de duymadım da...

"Dostlar alış verişte görsün" misali, açılışlar gibi yüzlerde yapmacık gülücüklerin olduğu etkinliklerde boy gösterip, fotoğraf vermesinin dışında yaptığı bir şey varsa söyleyin lütfen, ben de öğreneyim...

Genelde muhalefet olan ancak yerelde iktidar olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir misal...

Aynı şekilde "Dostlar alış verişte görsün" misali, yoluna devam ediyor...

Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül...

Tam bir "Suskunluk" içinde...

İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er ve Saadet Partisi Alanya İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca zaman zaman bir şeyler söylemeye çalışıyorlar belki...

Ancak onlar da "Saman alevi" gibi...

Varlıklarıyla yoklukları belli değil yani...

Yukarıda saydığım isimlerin hepsinin keyfi yerinde olacak ki, seslerini çıkarıp, keyiflerini bozmak istemiyorlar...

En azından ben böyle algılıyorum...

Keza Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik...

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali İhsan Özdemir başta olmak üzere, diğer sivil toplum kurluşlarının başkan ve yöneticileri...

Hepsi "Sus pus"...

Ve hepsinin keyfi gayet yerinde demek ki...

Eğer gerçekten herkesin keyfi yerindeyse...

Turizm sektöründe işler tıkırındaysa...

Esnafın derdi, sıkıntısı, borcu, harcı yoksa...

Herkesin yüzü yapmacık olarak değil de samimiyetle gülüyorsa...

Ne mutlu Alanya'ya...

Tam da bu noktada şunu söyleyelim ve mevzuyu bağlayalım...

Alıcı gözle etrafınıza şöyle bir bakın lütfen...

İnsanların yüz ifadelerini inceleyin...

Sonra da yaptıklarına bakın...

Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız...

Nokta...

Alanya'dan Hatay çıkarması

6 ŞUBAT depremlerinin ardından dayanışma ruhunu kalıcı hale getirmek amacıyla hayata geçirilen “Alanya’dan Hatay’a Vefa Turizmi” projesi, iki şehir arasında anlamlı bir gönül köprüsü kurdu... Alanya’dan dualarla uğurlanan kafile, kadim şehir Hatay’da sıcak bir şekilde karşılandı...

Proje; AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve önceki dönem Dışişleri Bakanı, Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu’nun destekleriyle, Alanya Hataylılar Beraberlik ve Dayanışma Derneği öncülüğünde hayata geçirildi...

Deprem sonrası yaraların sarılmasına katkı sağlamayı ve şehirler arası dayanışmayı güçlendirmeyi hedefleyen gezi, dayanışma ruhunun en güzel örneklerinden birisi olarak Alanya tarihine geçti...

Geziye katılanlar, sosyal medya hesaplarından memnuniyetlerini dile getirirken, öncülük yapanlara teşekkür ettiler...

Bu geziye ben de katılmak istedim ancak olmadı, denk getiremedim...

Umarım bir dahaki sefere denk getirebilirim

"Bir dahaki sefere" diyorum çünkü bu gezinin her yıl tekrarlanması gerektiğini düşünüyorum...

Başta önceki dönem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanya Hataylılar Beraberlik ve Dayanışma Derneği olmak üzere destek veren ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum...

Nokta...

CHP'den 1 Mayıs duyarlılığı

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nda düzenlenen etkinlikte buluşarak, işçi ve emekçilerin bayramını kutladılar...

CHP Alanya İlçe Sekreteri Mehmet Can Karagöz, sosyal medya hesabından etkinlikle ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı...

"1 Mayıs'ı anlamlı kılan şey farkındalığımızdır...

Emek üretimi, üretim varlığı sağlar, varlıklı toplumlar kültürünü zenginleştirir ve daha iyi bir yaşam sunar...

Sermaye olmadan üretim zordur ama emek olmadan sürdürülebilir kalkınma olmaz. Esas olan her zaman emektir...

Günümüz kalkınmasına yönelik en büyük tehditler, kontrolsüz özelleştirmeler ve tüketim toplumu olmaya yönlendiren al-sat ekonomisidir...

Emek her zaman üretime veya katma değere yönelik olmalı ve emekçi üretimden hak ettiği payı almalıdır...

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun"...

Partinin emektarlarından eski İçe Başkanı Şengül Yeşildal ve eşi Ertuğrul Yeşildal ile Didem Karagöz'ün de katıldığı etkinlik, takdir topladı...

Güzel işlere imza atanları alkışlamaya devam edeceğiz...

Nokta...

Sipahioğlu'ndan

konser teşekkürü

ATATÜRKÇÜ Derneği’nin (ADD) Alanya ve Gazipaşa şubeleri tarafından ortaklaşa düzenlenen Türk Sanat Müziği konseri, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi...

ADD Alanya Başkanı Gökhan Sipahioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı...

"Atatürkçü Düşünce Derneği’nin Gazipaşa ve Alanya şubeleri olarak birlikte düzenlediğimiz ADD Türk Sanat Müziği Korosu'nun sahne aldığı geceye katılan, emek veren herkese teşekkür ederim"...

ADD, son derece önemsediğim ve değer verdiğim derneklerin başında gelir...

Gökhan Sipahioğlu gibi genç, dinamik ve idealist bir başkan yönetiminde güzel işlere imza atmaya devam eden Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şubesini yürekten kutluyorum...

Nokta...

GÜNÜN KARNESİ

YÖNETİLMESİ aslında hiç kolay olmayan kurumlardan biri olan Milli Eğitim Müdürlüğü gibi hassas bir kurumun başına geldiği günden bu yana ortaya koyduğu icraatlarla dikkatleri üzerinde toplayan, kurum içinde barışın ve huzurun sağlanması adına elini taşın altına koymaktan çekinmeyen, sorunlara her zaman çözüm odaklı bakan ve çözmesini bilen, başta öğretmenler olmak üzere tüm personelin ve öğrencilerin sevgi ve saygı duyduğu, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz'a

ÇOK YILDIZLI PEKİYİ