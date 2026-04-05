Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde tarım sektörünü buluşturan önemli organizasyonlardan biri olan Gazipaşa Tarım Fuarı, bu yıl 15. kez kapılarını açıyor. Fuar, 8-11 Nisan tarihleri arasında Gazipaşa Belediyesi Fuar Alanı’nda gerçekleştirilecek.

ÜRETİCİ VE SEKTÖR TEMSİLCİLERİ BULUŞACAK

Bölge ekonomisinin temel dinamiklerinden biri olan tarım sektörüne yönelik düzenlenen fuarda; çiftçiler, üreticiler, tarım firmaları ve teknoloji sağlayıcıları bir araya gelecek. Katılımcılar, yeni ürünleri inceleme ve sektördeki gelişmeleri yakından takip etme fırsatı bulacak.

GAZİPAŞA TARIMDAKİ GÜCÜNÜ SERGİLEYECEK

Özellikle örtü altı üretim, tropikal meyve yetiştiriciliği ve seracılık alanında öne çıkan Gazipaşa’da düzenlenen fuarın, bölge tarımının tanıtımına ve ticaret hacmine katkı sağlaması bekleniyor.

Fuar süresince çeşitli tanıtımlar, ürün sergileri ve sektör buluşmaları da gerçekleştirilecek.