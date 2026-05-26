Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nu konutunda ziyaret eden CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 45 dakika süren ziyaretin ardından konuşan Yıldız, pazar günü parti genel merkezinde yaşanan gerginliklerin faturasını Grup Başkanı Özgür Özel'e kesti.

Yıldız'ın aktardığına göre, pazar sabahı saat 08.00 sularında bir grup milletvekili ve Parti Meclisi üyesiyle birlikte genel merkeze gidildi. İçeri girerek yetkililerle görüşmek istediklerini belirten Yıldız, kendi partilerinin binasına alınmamalarını eleştirdi.

MİLLETVEKİLLERİ GENEL MERKEZE ALINMADI

Tarihte ilk kez CHP milletvekillerinin genel merkeze girişine izin verilmediğini öne süren Yıldız, sabah saatlerinde binaya girmek isteyen polis ekipleri ve icra müdürüyle yaşanan süreci anlattı. Yıldız'ın ifadelerine göre, milletvekilleri saat 15.00'e kadar polislerin binaya girişini engelledi. İçerideki yöneticilerin kendileriyle görüşmeyi reddettiğini savunan Yıldız, yaşanan krizin asıl sorumlusunun Özgür Özel ve beraberindeki isimler olduğunu ifade etti. Olayların 7-8 milletvekiliyle bir ilgisi bulunmadığını belirten Yıldız, icra müdürünün kanuni işlem için geldiğini ancak içeri alınmadığını aktardı.

GENEL MERKEZDEKİ YETKİ KRİZİNİN ARKA PLANI NEDİR?

Parti içi yargı süreçlerinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğuna mahkeme kararıyla dönmesi, parti yönetiminde fiziki yetki devri tartışmalarını beraberinde getirdi. Pazar günü genel merkez binasında icra müdürü eşliğinde yapılmak istenen devir işlemleri, mevcut yönetim yetkilileri ile Kılıçdaroğlu destekçileri arasında gerginliğe yol açtı. Yaşanan bu süreç, Türk siyasi tarihinde ana muhalefet partisinin genel merkezinde kolluk kuvvetlerinin ve icra memurlarının görev yapması açısından dikkat çeken bir gelişme olarak kayıtlara geçti.

Siyasi kulislerde yankı uyandıran bu açıklamalar, parti içindeki hukuki ve idari tartışmaların yönetim kademelerinde bir süre daha devam edeceğine işaret ediyor.