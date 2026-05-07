Alanya’nın Mahmutlar Mahallesinde meydana gelen olay, bölgede büyük üzüntü yarattı. Aslen Gazipaşa’nın Doğanca Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Ercan Demiral, Tepe Sokak’ta bir ağaca asılı halde bulundu.
EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Demiral’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
CENAZESİ MORGA KALDIRILDI
Cumhuriyet savcısının incelemesi ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının ardından Ercan Demiral’ın cenazesi Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.
BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK
Yakınlarını ve sevenlerini yasa boğan Ercan Demiral’ın cenazesinin bugün, 7 Mayıs, Korubaşı Mahallesi Canavarcık Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.