Antalya Valiliği, hafta sonu Alanya ve Gazipaşa başta olmak üzere kentin doğu ilçelerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Meteorolojik değerlendirmelere göre, 2 ve 3 Mayıs tarihlerinde bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanacak.

ALANYA VE ÇEVRE İLÇELER RİSK ALTINDA

Cumartesi günü Antalya'nın doğu bandında yer alan İbradı, Manavgat, Alanya, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde etkili olacak yağışlı sistemin, pazar günü etki alanını genişletmesi bekleniyor. 3 Mayıs Pazar günü Korkuteli ve Gazipaşa'nın da uyarı listesine eklenmesiyle iç ve doğu kesimlerin tamamı yağışlı periyodun etkisine girecek.

METREKAREYE 75 KİLOGRAM YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Meteoroloji verilerine göre, yerel olarak kuvvetli seyredecek yağışların metrekareye 21 ila 50 kilogram, bazı noktalarda ise 51 ila 75 kilogram seviyesinde düşeceği bildirildi. Ayrıca 1500 metre rakımın üzerindeki yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebileceği aktarıldı.

TARIM ALANLARI VE ULAŞIMDA TEDBİR ÇAĞRISI

Valilik tarafından yapılan resmi açıklamada; ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Özellikle Alanya ve Gazipaşa'daki tarım alanlarında yaşanabilecek muhtemel su baskınları ile sahil bandındaki ulaşım aksamalarına karşı vatandaşların tedbirli olması büyük önem taşıyor. Yetkililer, bölge halkının dere yataklarından ve açık alanlardan uzak durarak trafikte sürüş güvenliğini ön planda tutması gerektiğini vurguladı.