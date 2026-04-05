Antalya’nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazası, bölgede büyük üzüntüye yol açtı. Sülekler Mahallesi’nde yaşanan kazada, kontrolden çıkan bir otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

KAZA SÜLEKLER MAHALLESİ’NDE MEYDANA GELDİ

Kaza, Korkuteli ilçesine bağlı Sülekler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 09 NC 159 plakalı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Abdullah Ç. ile Kemal Y. olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan Ramazan U. ve Ömer M. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.