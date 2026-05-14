Gazipaşa-Alanya Havalimanı, Kazakistan’ın Almatı kentinden gelen ilk FlyArystan uçağını törenle karşıladı. Yaz sezonuyla birlikte Astana seferleri de yeniden başladı.

Gazipaşa-Alanya Havalimanı, Kazakistan bağlantılı yeni dış hat seferleriyle yaz sezonuna hareketli başladı. TAV Havalimanları tarafından işletilen havalimanında, FlyArystan’ın Kazakistan’ın Almatı kentinden gerçekleştirdiği ilk uçuş için karşılama töreni düzenlendi.

İlk uçuşu yapan uçak, havalimanında geleneksel su takı seremonisi ile karşılandı. Terminalde yolculara çiçek verildi, pasta kesimi yapıldı.

PROTOKOL VE DAVETLİLER KATILDI

Düzenlenen törene Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, TAV Gazipaşa-Alanya Havalimanı Direktörü Ali Özgür Pehlivan, Kazakistan Cumhuriyeti Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeyev, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Zavlak, Gazipaşa Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Özdemir ile havalimanı ve havayolu yetkilileri katıldı.

ALMATI VE ASTANA UÇUŞ TAKVİMİ BELLİ OLDU

Almatı-Gazipaşa-Alanya direkt uçuşları, 13 Mayıs-24 Ekim 2026 tarihleri arasında çarşamba ve cumartesi günleri haftada iki frekans olarak gerçekleştirilecek.

FlyArystan’ın Astana-Gazipaşa-Alanya uçuşları ise 11 Mayıs-22 Ekim 2026 tarihleri arasında pazartesi ve perşembe günleri yapılacak.

Turizm sektörü temsilcileri, özellikle yaz sezonunda Kazakistan’dan Alanya ve Gazipaşa bölgesine gelen turist sayısında artış bekliyor.

“DAHA FAZLA DESTİNASYONA BAĞLAYACAĞIZ”

TAV Gazipaşa-Alanya Havalimanı Direktörü Ali Özgür Pehlivan, yeni hattın bölge turizmi açısından önemli olduğunu söyledi.

Pehlivan, “FlyArystan’ın Almatı’dan başlattığı direkt uçuşu karşılamaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Paydaşlarımızla birlikte Gazipaşa’yı daha fazla uluslararası destinasyona bağlamak ve bölgenin turizm potansiyelini güçlendirmek için çalışmayı sürdürüyoruz” dedi.

Pehlivan ayrıca Almatı ve Gazipaşa-Alanya havalimanlarının aynı TAV portföyünde bulunmasının iş birliği açısından önemli olduğunu ifade etti.

“KAZAKİSTAN İLE BAĞLANTI GÜÇLENİYOR”

FlyArystan JSC Başkanı ve CEO’su Johan Eidhagen ise yolcuların artık alternatif tatil noktalarına yöneldiğini belirtti.

Eidhagen, “Gazipaşa sakin yapısı, kolay ulaşımı ve popüler tatil bölgelerine yakınlığıyla dikkat çekiyor. Astana ve Almatı’dan başlattığımız uçuşlarla hem yeni seyahat seçenekleri sunuyor hem de Kazakistan ile Türkiye arasındaki ulaşım ve turizm bağlantılarını güçlendiriyoruz” diye konuştu.

GZP’DEN 18 DESTİNASYONA DİREKT UÇUŞ

FlyArystan’ın yeni seferleriyle birlikte Gazipaşa-Alanya Havalimanından 10 ülkede 16 dış hat noktası olmak üzere toplam 18 destinasyona direkt uçuş gerçekleştiriliyor.

17 havayoluna hizmet veren havalimanı, 2025 yılında toplam 1 milyon 4 bin 377 yolcuya hizmet verdi.