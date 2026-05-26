Alanya'da Kurban Bayramı nedeniyle protokol bayramlaşması düzenlendi. Alanya Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma programına Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Antalya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Engin Burak Mindivanlı, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hüseyin Direk, Alanya Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, kamu kurum ve kuruluşlarının idari birim amirleri, siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Programda Alanya protokolü tarafından bayramlaşmaya katılanların Kurban Bayramı kutlandı. - Mehmet AL

