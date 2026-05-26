CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir programı sırasında gerçekleşen yürüyüşte kullanılan kampanya aracı dikkat çekti. Valilik izni bulunmadığı gerekçesiyle Cumhuriyet Meydanı'nda polisin uyarısıyla karşılaşan Özel, beraberindeki yurttaşlarla birlikte rotayı Gündoğdu Meydanı'na çevirdi.

Cumhuriyet Bulvarı üzerinden Gündoğdu Meydanı'na çıkan kavşakta halkı selamlayan CHP liderinin üzerinde bulunduğu seçim otobüsü, sosyal medya platformlarında da geniş yankı buldu. Görüntülere yansıyan aracın, daha önce Memleket Partisi'nin seçim kampanyalarında kullanılan otobüs olduğu anlaşıldı.

MEYDAN DEĞİŞİKLİĞİ VE OTOBÜS DETAYI

Basına yansıyan bilgilere göre, geçtiğimiz aylarda yeniden Cumhuriyet Halk Partisi saflarına katılan Muharrem İnce, söz konusu seçim otobüsünü Özgür Özel'in İzmir programı için özel olarak tahsis etti. Meydandaki adres değişikliği ve yürüyüş sırasında İnce'ye ait eski aracın kullanılması, parti tabanına yönelik bir dayanışma mesajı olarak yorumlandı.

İNCE'NİN PARTİYE DÖNÜŞÜ VE SAHA YANSIMALARI

Memleket Partisi'ni kurarak bir süre siyasi hayatına farklı bir kulvarda devam eden Muharrem İnce'nin ana muhalefet partisine dönüşü, kurultay sonrası dönemin önemli siyasi hamlelerinden biri olmuştu. İnce'nin geçmiş dönemde kullandığı lojistik imkanları ve kampanya araçlarını doğrudan parti yönetiminin kullanımına sunması, bu siyasi entegrasyon sürecinin sahaya yansıyan ilk somut örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti.