Ankara'da yargının "mutlak butlan" kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu, partinin yeni yol haritasını açıkladı.

Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in aktardığına göre, Kılıçdaroğlu parti içinde kapsamlı bir disiplin süreci yürütüleceğini bildirdi. Kurulacak özel komisyonun hazırlayacağı rapor doğrultusunda bazı isimlerle yolların ayrılabileceği belirtildi.

Söz konusu disiplin süreci kapsamında, tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partiden ihracının da gündeme gelebileceği öne sürüldü. Kılıçdaroğlu'nun, parti genel merkezinde yaşanan arbede ve tahribata da değinerek, vekillerin içeri alınmamasını ve eşyaların kırılmasını sert bir dille eleştirdiği aktarıldı. Cumartesi günü genel merkezde partililere sesleneceğini duyuran Kılıçdaroğlu, ayrışmadan yana olanların parti çatısı altında yeri olmadığını ifade etti.

ÖZGÜR ÖZEL'İN GRUP BAŞKANLIĞI DÜŞECEK Mİ?

Haber yayınında, Özgür Özel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) konumuyla ilgili dikkat çeken iddialar gündeme taşındı. İddiaya göre, Kılıçdaroğlu'nun ekibi Meclis Başkanlığı ile görüşmeler yürütüyor ve Özel'in "Grup Başkanı" unvanının geçersiz sayılması planlanıyor. Bayram sonrasında Meclis'e gönderilecek resmi bir yazıyla birlikte, internet sitesinde düzeltme yapılacağı ve Özel'in bu unvanı kullanamayacağı iddia ediliyor.

DOKUNULMAZLIK DOSYALARI VE HUKUKİ SÜREÇ

Aynı ceza davasında adı geçen 9 CHP milletvekilinin dokunulmazlık dosyalarının süreci de Ankara siyasetinin ana gündem maddelerinden biri haline geldi. Anayasa'nın 83. maddesi gereği milletvekillerinin yargılanabilmesi için Meclis Genel Kurulu'nda dokunulmazlıklarının kaldırılması oylaması yapılması gerekiyor. Yeni Kılıçdaroğlu yönetiminin, Meclis'e gelecek olası fezlekelerin önünde durmayacağı ve hukuki sürecin işlemesine izin vereceği öne sürüldü.

Kılıçdaroğlu, partisinin tarihsel birikimiyle mevcut zorlukları aşacak güce sahip olduğunu vurguladı. "Arınacağız, kazanacağız" mesajı veren Kılıçdaroğlu, CHP örgütlerinin vatansever insanlardan oluştuğunu ve iktidar yürüyüşünün yeniden başladığını açıkladı.