Kaza Seki Mahallesi'nde meydana geldi. Karayolunda seyir halinde olan Ş.M. idaresindeki motosiklet, K.Ü, yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Ş.M. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ş.M, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. vKazayla ilgili inceleme başlatıldı

Muhabir: Mehmet AL