Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde ailesiyle hamama giden 7 kişilik Afganistan uyruklu ailenin 12 yaşındaki çocuğu Javid Soltani, içeride fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Deliklitaş Mahallesi'nde yaşanan olayda, çocuğun aniden durumunun kötüleşmesi üzerine işletmeye sağlık ekipleri çağrıldı. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından çocuğu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanenin acil servisinde tedavi altına alınan Javid Soltani, doktorların tüm tıbbi müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Emniyet birimlerinin aktardığına göre, küçük çocuğun kesin ölüm nedeninin tespiti için olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

SICAK ORTAMLARDA SAĞLIK RİSKİ NEDİR?

Tıp uzmanları, hamam ve kaplıca gibi yüksek ısı ile neme sahip alanların, gelişim çağındaki çocuklar üzerinde ani tansiyon değişikliklerine neden olabileceğini belirtiyor. Vücut ısısını düzenleyen mekanizmaların zorlandığı bu tür ortamlarda uzun süre kalınmaması ve ilk belirtide serin bir alana çıkılması tavsiye ediliyor.