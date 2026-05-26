Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen eski İstanbul Milletvekili Müslim Sarı, Özgür Özel'in İzmir'de yaptığı ön seçim çağrısına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun konutunda yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Sarı, süreci "siyasi polemik" olarak nitelendirdi.

Gazetecilere süreci değerlendiren Sarı'nın aktardığına göre, parti genel merkezinin yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Cumartesi günü kitlesel bir toplantı düzenleyeceklerini belirten Sarı, partinin gündelik işleyişine dair süreçleri yakından takip ettiklerini bildirdi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN SANDIK ÇAĞRISI NEYDİ?

Özgür Özel, İzmir'de düzenlediği mitingde Kılıçdaroğlu'na açık bir çağrıda bulunarak liderlik düğümünün sandıkla çözülmesini talep etmişti. Seçim tarihi olarak bayram sonrasındaki bir iki haftalık süreci işaret eden Özel, 2 milyon CHP üyesinin katılımıyla bir oylama yapılmasını önermişti. Özel, sandıktan başka bir ismin galip çıkması halinde sonuca saygı duyacağını ve seçilen adayın yanında yer alacağını ifade etmişti.

KILIÇDAROĞLU CEPHESİ SÜRECİ NASIL OKUYOR?

Mahkeme kararıyla yaşanan görev değişiminin ardından CHP içindeki kurultay ve iletişim tartışmaları hız kazanmış durumda. Sarı'nın açıklamalarına göre, Kılıçdaroğlu'nun geçmişteki yapıcı tutumuna ve kurultay takvimini makul bir zamanda belirleme isteğine rağmen, karşı taraf diyalog kapılarını kapattı. Bu iletişim kopukluğu nedeniyle Kılıçdaroğlu cephesi, Özel'in son sandık çıkışını samimi bir çözüm arayışından ziyade siyasi bir manevra olarak değerlendiriyor. Sarı, bundan sonraki süreçte belirlenmiş yol haritası üzerinden ilerleyeceklerini ve diyalog sürecinin kapandığını açıkladı.