​Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Örgütü, Kurban Bayramı geleneksel bayramlaşma törenini ilçe binası önünde görkemli bir katılımla gerçekleştirdi. Partililerin ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tören, bayram coşkusunun yanı sıra güçlü bir birlik, beraberlik ve direniş mesajına sahne oldu.

​GENİŞ KATILIMLI GÖVDE GÖSTERİSİ

​CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir’in ev sahipliğinde düzenlenen kutlamalara; Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, belediye meclis üyeleri, önceki dönem ilçe başkanları, parti yöneticileri, muhtarlar, mahalle başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

​İlçe Başkanı Bülent Kandemir, törene katılan tüm ziyaretçileri karşılayarak tek tek bayramlarını kutladı. Özellikle eski parti yöneticileri ile önceki dönem belediye meclis üyelerinin de törende hazır bulunması, örgütteki kırgınlıkların geride kaldığının ve kenetlenmenin en açık göstergesi olarak yorumlandı.

​"MUTLAK BUTLAN" KARARI DAMGA VURDU

​Morallerin oldukça yüksek olduğu gözlemlenen bayramlaşma törenine, son dönemde gündemi meşgul eden "mutlak butlan" kararı damgasını vurdu. Hukuki ve siyasi gelişmelere karşı örgütün sergilediği dik duruş, bayramlaşma alanındaki coşkuyu adeta bir direniş ve dayanışma mitingine dönüştürdü.

​Alanya’nın CHP’li Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve Antalya Milletvekili Aykut Kaya, partililerden ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kendileriyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen vatandaşların taleplerini geri çevirmeyen ikili, Alanya halkıyla yakından ilgilendi.

​"ÖZGÜR ÖZEL’E YOLA DEVAM"

​Genel Başkan Özgür Özel’in liderliğinde yola kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayan CHP Alanya Örgütü, sürecin getirdiği tüm zorluklara karşı tek vücut olduklarını ilan etti. Bol bol hatıra fotoğrafının çekildiği, kucaklaşmaların yaşandığı törende partililer, "Biriz, birlikteyiz, asla bölünmeyeceğiz" mesajı vererek birlik ve beraberlik görüntüsünü zirveye taşıdı.