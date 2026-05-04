Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası, yağışlı havanın oluşturduğu riski bir kez daha gözler önüne serdi. İstiklal Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi üzerinde yaşanan kazada, kurye olarak çalışan bir sürücü yaralandı.

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen motosikletin kontrolden çıkması, özellikle gece saatlerinde artan trafik güvenliği risklerine dikkat çekti.

KAYGAN ZEMİN KAZAYA YOL AÇTI

Edinilen bilgilere göre, Ömer Y. idaresindeki motosiklet, yağışın etkisiyle direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu savrularak devrildi. Kazanın meydana geldiği noktada zeminin kaygan olması, olayın en önemli nedenleri arasında değerlendirildi.

Çevrede bulunan vatandaşlar, kazayı fark ederek durumu hızlıca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ömer Y.’nin tedavi altına alındığı öğrenildi.

Sürücünün sağlık durumunun yakından takip edildiği bildirildi.

POLİSTEN İNCELEME VE UYARI

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, yetkililer yağışlı havalarda sürüş güvenliği konusunda önemli uyarılarda bulundu. Özellikle motosiklet sürücülerinin hızlarını düşürmeleri ve takip mesafesine dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.

Gazipaşa’da son dönemde artan yağışlarla birlikte benzer kazaların yaşanmaması için sürücülere dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.