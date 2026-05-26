Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından idam edilen ve yargılanan dönemin siyasi isimlerinin aileleriyle İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, söz konusu kabul Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapıldı.

GÖRÜŞMEYE KİMLERİN AİLELERİ KATILDI?

Dolmabahçe'deki görüşmede, Türk demokrasi tarihinin acı olaylarından biri olarak kayıtlara geçen darbe süreci sonrasında idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın yakınları yer aldı. Toplantıda ayrıca, dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ile İçişleri Bakanı Namık Gedik'in aileleri de hazır bulundu.

27 MAYIS SÜRECİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçekleşen ilk askeri müdahale olan 27 Mayıs 1960 darbesi, sivil siyasete yönelik ağır bir müdahale olarak tarihe geçti. Darbenin ardından Yassıada'da kurulan olağanüstü mahkemelerde yargılanan Demokrat Parti yöneticilerinden Menderes, Zorlu ve Polatkan 1961 yılının Eylül ayında idam edilmişti. Gerçekleşen bu kabul, demokrasi tarihindeki kayıpların hatırasının devletin en üst kademesinde anılması açısından sembolik bir önem taşıyor.