Alanya ve Gazipaşa hacı adayları, Emine Özmüftüoğlu Camii’nde düzenlenen programla kutsal topraklara uğurlandı

Alanya ve Gazipaşa hacı adayları uğurlama programı 2026 kapsamında, hac kurasında isimleri çıkan vatandaşlar düzenlenen törenle dualar eşliğinde kutsal topraklara yolcu edildi. Öğle namazının ardından gerçekleşen programda duygusal anlar yaşandı.

PROGRAM KUR’AN TİLAVETİYLE BAŞLADI

Uğurlama programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından hac ibadetinin anlamı ve önemi üzerine kısa bir konuşma yapıldı. Seven, hac yolculuğunun sadece fiziksel değil aynı zamanda manevi bir arınma süreci olduğuna dikkat çekti.

DUA VE GÖZYAŞI BİR ARADA

Konuşmanın ardından yapılan toplu dua sırasında hacı adayları ve yakınları duygu dolu anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamazken, aileler yakınlarını kutsal yolculuğa uğurlamanın heyecanını ve hüznünü aynı anda yaşadı.

MÜFTÜ SEVEN: “SAĞLIKLA GİDİP DÖNSÜNLER”

Programda dua eden Müftü Seven, “Rabbimizden tüm hacı adaylarımızın ibadetlerini kabul buyurmasını, sağlık ve afiyet içerisinde gidip dönmelerini niyaz ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Uğurlama programının ardından hacı adayları, yakınlarıyla vedalaşarak kutsal topraklara gitmek üzere yola çıktı.