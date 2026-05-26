Mahmut Tuncer'in hastane ziyareti sırasında paylaştığı fotoğrafta yorgun görünümüyle gündeme gelen İbrahim Tatlıses, taburcu olmasının ardından imaj değişikliğine gitti. Ünlü şarkıcı, evinin balkonundan yayınladığı yeni görüntüde saç, sakal ve kaşlarını boyattığını takipçilerine gösterdi.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlara göre, sağlık sorunları nedeniyle bir süre hastanede tedavi gören Tatlıses'i yakın dostu Mahmut Tuncer yalnız bırakmadı. Tuncer, ziyaret sırasında çekilen fotoğrafı "28 lahmacun ve 1 yumurtalı köftemizle hastane serüveni sona erdi. Ağabeyim hastaneden taburcu oldu, Allah bir daha düşürmesin" notuyla kamuoyuna aktardı.

YENİ İMAJIYLA KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Tuncer'in yayınladığı karede beyazlayan saçları ve sakallarıyla sevenlerinin dikkatini çeken Tatlıses, kısa süre sonra kendi hesabından bir açıklama videosu yayımladı. "Herkes merak ediyormuş, işte buradayım evimizin balkonundayım" ifadelerini kullanan şarkıcının, yorumların ardından klasik görünümüne dönmek için saç, sakal ve kaşlarını boyattığı görüldü.

KAMUOYU İMAJINA VERİLEN ÖNEM

Uzun yıllardır çeşitli sağlık problemleriyle mücadele eden İbrahim Tatlıses, kamuoyu önündeki dış görünüşüne verdiği hassasiyetle biliniyor. Özellikle 2011 yılında uğradığı silahlı saldırının ardından geçirdiği zorlu tedavi süreçlerinde dahi ekranlardaki bilindik imajını korumaya özen gösteren sanatçının, son hastane fotoğrafı sonrası hızla eski görünümüne dönmesi bu kişisel duruşunun bir devamı niteliği taşıyor.