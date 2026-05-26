İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani, Kurban Bayramı vesilesiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, iki lider bölgede devam eden çatışmaları ve gerilimin düşürülmesine yönelik diplomatik hamleleri değerlendirdi.

Görüşme sırasında Doha yönetiminin barış sürecine katkılarını öven Pezeşkiyan, Orta Doğu'daki krizin çözümü için diplomatik yollara işaret etti. İran'ın devam eden savaşı sonlandırmak adına onurlu bir çerçeve oluşturmaya hazır olduğunu belirten Pezeşkiyan, diyalog yoluna sadık kaldıklarını savundu. Tahran yönetiminin samimiyetini kanıtladığını ifade eden İran lideri, artık karşı tarafın da uluslararası yükümlülüklere uyarak somut irade göstermesi gerektiğini vurguladı.

KATAR ARABULUCULUK ROLÜNÜ SÜRDÜRECEK Mİ?

Katar Emiri Al Sani ise bölgede kalıcı bir uzlaşının sağlanması yönündeki umudunu dile getirdi. Katar hükümetinin bölgesel barış, güvenlik ve istikrar için her türlü adımı atmaya devam edeceğini aktaran Al Sani, Doha'nın arabuluculuk görevini kararlılıkla sürdüreceğinin altını çizdi.

BÖLGESEL DİPLOMASİDE DOHA'NIN ÖNEMİ NEDİR?

Uzun süredir Orta Doğu'da kilit bir diplomatik merkez konumunda bulunan Katar, özellikle son dönemdeki çatışmalarda ve çevre ülkelere sıçrayan gerilimlerde aktif bir arabuluculuk süreci yürütüyor. İki liderin bayram tebriğiyle başlayan telefon görüşmesi, tarafların diplomatik çözüm arayışlarına ve bölgesel istikrara yönelik ortak iradelerini yinelemesiyle sona erdi.