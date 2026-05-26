İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma doğrultusunda, Güzelbahçe ilçesinde sabah saatlerinde jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve beraberindeki şüpheliler gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda toplam yedi kişinin yakalandığı bildirildi. Basına yansıyan haberlere göre, gözaltına alınan isimler arasında mevcut başkan Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay ile önceki dönem Güzelbahçe Belediye Başkanı Özdem Mustafa İnce de bulunuyor.

BELEDİYE BİNASINDA ARAMA SÜRÜYOR

Soruşturmanın kapsamının belediyenin idari işlemlerini de içerdiği belirtilirken, gözaltına alınanlar arasında belediyenin imar müdürünün de yer aldığı aktarıldı. Elde edilen bilgilere göre, şüphelilerin jandarma komutanlığındaki ifade işlemleri devam ederken Güzelbahçe Belediyesi hizmet binasında da arama çalışmaları yapılıyor.

SORUŞTURMA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Mevcut ve eski belediye yönetimini aynı dosyada birleştiren bu tür kapsamlı adli soruşturmalarda, idari evrakların incelenmesi ve dijital materyallerin kopyalanması standart prosedür olarak uygulanıyor. Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının tamamlanmasının ve el konulan belgelerin incelenmesinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.