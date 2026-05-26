Giresun'un Yağlıdere ilçesine bağlı Kanlıca köyünde 23 Mayıs tarihinde meydana gelen olayda, derede balık avlamak isteyen iki kişi akıntıya kapıldı. Sedat Çelik ile aynı ismi taşıyan yeğeni Sedat Çelik, Yağlıdere Deresi'ne girerek serpme ağ ile balık tutmaya çalışırken yükselen sulara yenik düştü.

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen arama kurtarma birimlerinin çalışmaları sonucunda, olaydan yaklaşık 5 saat sonra yeğen Sedat Çelik'in cansız bedenine ulaşıldı. Dere kıyısındaki taşlık alanda bulunan cenaze, vinç yardımıyla sudan çıkarılarak ilçede defnedildi. Kayıp amca Sedat Çelik'i arama faaliyetleri ise bölge halkının da desteğiyle aralıksız sürdürülüyor.

ARAMA ÇALIŞMALARINA KİMLER KATILIYOR?

Edinilen bilgiye göre, AFAD koordinasyonunda yürütülen geniş çaplı operasyona toplam 193 personel ve 38 araç destek veriyor. Giresun, Samsun ve Rize AFAD ekiplerinin yanı sıra Jandarma, JAK, JÖH, Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, UMKE, AKUT, İHH ve Kızılay bölgede ortak çalışma yürütüyor. İş makineleri, botlar ve 5 adet dron ile hem havadan hem de su altından tarama yapılıyor. Giresun Valisi Mustafa Koç da bölgeye giderek yetkililerden güncel durum hakkında bilgi aldı ve özveriyle çalışan ekiplere teşekkür etti.

DEREDEKİ AKINTI NEDEN RİSK OLUŞTURUYOR?

İlkbahar aylarında zirvelerdeki karların hızla erimesi, aşırı yağışlarla birleştiğinde bölgedeki derelerin debisinde ani artışlara neden oluyor. Su seviyesinin sığ görünmesine rağmen dip akıntısının çok güçlü olabileceği belirtilirken, bu dönemlerde dere yataklarında balık avlanmasının ciddi riskler taşıdığı ifade ediliyor. Yağlıdere'deki arama kurtarma operasyonları da suyun yüksek debisi ve bulanıklığı nedeniyle oldukça güç şartlar altında ilerliyor.

OLAY ÖNCESİNE AİT GÖRÜNTÜLERDE NE VAR?

Akıntıya kapılan amca ve yeğenin kaybolmadan dakikalar önce çekilmiş son görüntüleri ortaya çıktı. Akrabaları tarafından derenin üst kısmından cep telefonuyla kaydedilen videoda, iki kişinin bel hizasına kadar gelen suyun içinde serpme ağ ile balık tutmaya çalıştığı görülüyor. Söz konusu kayıtlar, derenin o anki su seviyesini ve akıntı hızını da net bir şekilde gözler önüne seriyor.