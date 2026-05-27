Antalya'dan başlayıp Alanya'da son bulacak olan 122 kilometrelik otoyol projesinde inşaat çalışmaları devam ediyor. Yıllardır özellikle yaz aylarında yaşanan trafik krizini çözmeyi hedefleyen proje tamamlandığında, iki bölge arasındaki ulaşım süresi 1,5 saate kadar inecek.

Projenin teknik detaylarına bakıldığında, 84 kilometrelik kısmın ana otoyol gövdesinden, geriye kalan 38 kilometrelik bölümün ise bağlantı yollarından oluştuğu görülüyor. Yetkililerin açıklamalarına göre, Serik Kavşağı'ndan başlayan yeni güzergah, Toros Dağları'nın eteklerini takip ederek ilerleyecek ve Konaklı'nın kuzeyinde yer alan Alanya Batı Kavşağı'nda son bulacak.

KOCAYATAK BÖLGESİNDE ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Projenin yüklenici firması Limak Holding, 2026 yılı itibarıyla güzergah üzerindeki tünel ve viyadük inşasına ağırlık vermiş durumda. Özellikle Kocayatak Kavşağı ve çevresinde iş makinelerinin yoğun bir şekilde çalıştığı aktarıldı. Öte yandan, hattın bazı noktalarında güzergah revizyonuna gidilebileceğine dair tartışmaların da gündemde olduğu öne sürüldü.

PROJE BÖLGE İÇİN NE İFADE EDİYOR?

Turizm ve tarım odaklı Alanya ekonomisi için bu altyapı yatırımı, ürünlerin lojistik maliyetlerinin düşmesi ve uluslararası havalimanı transferlerinin hızlanması gibi pratik sonuçlar doğuracak. Yaz aylarında mevcut karayolunda saatler süren bekleyişlerin ortadan kalkmasının, hem ticari hem de turistik akışı doğrudan rahatlatması muhtemel etki olarak değerlendiriliyor. Alanya ve Antalya kamuoyunun yakından takip ettiği yatırımın planlanan takvime uygun olarak etaplar halinde hizmete alınması hedefleniyor.