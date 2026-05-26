Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan 33 yaşındaki Arjantinli golcü Mauro Icardi için ülkesinden transfer iddiası geldi. Sarı-kırmızılı yönetimin yeni sözleşme için maaşında kesinti talep ettiği tecrübeli oyuncuya, Arjantin temsilcisi River Plate'in talip olduğu bildirildi.

Arjantinli gazeteci Renzo Pantich'in aktardığına göre, River Plate Sportif Direktörü Pablo Longoria, transfer sürecini başlatmak adına Icardi'nin menajeriyle ilk resmi teması gerçekleştirdi. Görüşmede Longoria'nın, oyuncunun transferi için gereken finansal şartları ve maaş beklentisini sorduğu ifade edildi.

YÜZDE 40 İNDİRİM TALEBİ

Galatasaray ile Icardi arasındaki sözleşme görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlık, ayrılık ihtimalini güçlendiriyor. Yönetimin, mevcut maaş üzerinden yüzde 40 oranında indirime gidilmesini içeren yeni bir kontrat teklifi sunduğu aktarıldı. Ancak Arjantinli futbolcunun maliyeti düşürülen bu teklife şu ana kadar olumlu yanıt vermediği ve sözleşmeyi imzalamadığı belirtiliyor.

ICARDI'NIN GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ NE DURUMDA?

Türkiye kariyerinde sarı-kırmızılı formayla 134 resmi karşılaşmaya çıkan Icardi, toplam 77 gol ve 25 asistlik performans sergiledi. Sadece bu sezon 47 maçta görev alan oyuncu, takımına 16 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Yönetimin indirim talebi ile oyuncunun istikrarlı skor katkısı arasındaki maliyet-performans dengesi, transfer sürecinin sonucunu belirleyecek temel etken olarak değerlendiriliyor.