Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi, iş insanı Aydın Çavuşoğlu (52), 5 Mayıs'tan beri tedavi gördüğü hastanede 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetmesinin ardından son yolculuğuna uğurlanmıştı. Aydın Çavuşoğlu'nun defnedilmesinin ardından Çavuşoğlu ailesi, Türkler'deki baba evinde taziyeleri kabul etmeyi sürdürüyor. Çavuşoğlu ailesini son olarak Adalet Bakanı Akın Gürlek ziyaret ederek baş sağlığı dileklerini iletti. Gürlek, "Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na vefat eden kıymetli kardeşi Aydın Çavuşoğlu nedeniyle taziye ziyaretinde bulunduk. Merhum Aydın Çavuşoğlu'na yüce Allah'tan rahmet; Sayın Bakanımıza, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

