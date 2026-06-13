DHA'nın aktardığına göre, İstanbul'un Şişli ilçesi Merkez Mahallesi'nde 5 Haziran gecesi saat 00.10 sularında meydana gelen olay ölümle sonuçlandı. Taksi şoförü Erdal Çiçek ile yolcusu Burak İ. arasında sefer ücreti anlaşmazlığı yüzünden tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen gerginlikte Burak İ., sürücü Çiçek'e yumruk atarak ağır yaralanmasına neden oldu.

Aldığı darbenin etkisiyle yere düşen ve bilinci kapanan Çiçek, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli Burak İ., emniyet güçleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

7 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİ

Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Erdal Çiçek, olaydan 7 gün sonra yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan tutuklanan Burak İ.'nin emniyet kayıtlarında daha önceden 1 adet suç kaydı bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

MESLEKTAŞLARDAN ŞÜPHELİYE TEPKİ

Şüphelinin polis ekiplerince gözaltına alındığı sırada çevrede bulunan diğer taksi şoförleri tarafından darbedildiği anlar, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Şehir içi ulaşımda sıklıkla karşılaşılan taksi ücreti anlaşmazlıklarının ölümcül şiddet olaylarına dönüşmesi, meslek güvenliği konusundaki hukuki yaptırımların önemini bir kez daha ortaya koydu. Emniyet birimlerinin olayla ilgili başlattığı adli soruşturma devam ediyor.