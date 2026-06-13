Antalya'nın merkez ilçelerinden Kepez'de, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte sivrisinek ve uçan karınca popülasyonunda yaşanan artış vatandaşların tepkisine neden oldu. Özellikle Hüsnü Karakaş Mahallesi sakinleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kepez Belediyesi'nin ilaçlama çalışmalarının yetersiz kaldığını belirterek duruma çözüm bulunmasını talep etti. Şikayetvar platformu üzerinden seslerini duyurmaya çalışan bölge halkı, yaşam kalitelerinin ciddi şekilde düştüğünü aktardı.

Platform üzerinden şikayetini dile getiren bir mahalle sakini, yaklaşık bir haftadır akşam saatlerinde dışarı çıkamadıklarını bildirdi. Evlerde cam açılamadığı ve balkonların kullanılamaz hale geldiği belirtilirken, yetkililerin bölgeyi ciddiye almadığı öne sürüldü.

ARA SOKAKLARA GİRİLMİYOR İDDİASI

Vatandaşların en büyük eleştirilerinden biri, ilaçlama araçlarının izlediği güzergahlar oldu. İddiaya göre, ilaçlama araçları yalnızca ana caddeler üzerinden hızlıca geçiş yapıyor ve mahallelerin iç kısımlarındaki ara sokaklara girmiyor. Mahalle sakinleri, kağıt üzerinde yapıldığı söylenen çalışmaların sahada fiili bir karşılığının olmadığını savundu.

Belediyelerle iletişime geçtiklerini belirten vatandaşlar, yetkililerden ekiplerin geleceği yönünde yanıt almalarına rağmen somut bir adım atılmadığını ifade etti. Düzenli ve sonuç odaklı bir ilaçlama yapılmaması durumunda, yaz aylarının bölge halkı için daha da zor geçeceği vurgulandı.

İLAÇLAMA TALEPLERİ NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Akdeniz Bölgesi genelinde yaz aylarında artan nem ve sıcaklık, haşere üreme hızını doğrudan etkiliyor. Uzmanlara göre, yalnızca ana arterlerde yapılan kimyasal müdahaleler, durgun su birikintileri ve dar sokaklarda üreyen popülasyonu kontrol altına almada yetersiz kalıyor. Bu nedenle yerel yönetimlerin, vatandaş taleplerini beklemeden periyodik ve sokak bazlı haritalandırma ile ilaçlama yapması büyük önem taşıyor.

Hüsnü Karakaş Mahallesi sakinleri, sorunun daha fazla büyümeden çözüme kavuşturulması için yetkililere acil müdahale çağrısında bulundu. Vatandaşlar, sokak aralarını da kapsayan kapsamlı bir ilaçlama takviminin hayata geçirilmesini bekliyor.