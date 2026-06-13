Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, 51 yaşındaki ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, son dönemdeki fiziksel değişimiyle gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde verdiği bir konserde dinleyicilerine yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdığını itiraf eden sanatçı, operasyon sonrası yeni halini sosyal medya üzerinden sevenleriyle paylaştı.

ESTETİK SONRASI İLK PAYLAŞIMLAR NASIL KARŞILANDI?

Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından peş peşe yeni kareler yayınlayan Gündeş, gönderisine "Poz vermek bizim işimiz" notunu düştü. Sağlıklı beslenme rutini ve fit görünümüyle öne çıkan şarkıcının bu son paylaşımı, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

TAKİPÇİLERDEN GELEN YORUMLAR NELER?

Estetik operasyonunu gizlemeyerek şeffaf bir tutum sergileyen sanatçının yeni imajı, hayranları tarafından tam not aldı. Fotoğrafların altına yorum yapan takipçiler, "Bu halin 10 numara oldu", "Bu ne güzellik" ve "Ama nasıl güzel" ifadeleriyle beğenilerini dile getirdi. Sahne dünyasında estetik müdahalelerin sıkça tartışıldığı bir dönemde, Gündeş'in operasyon sürecini açıkça paylaşması takipçileriyle kurduğu samimi bağı pekiştiriyor.