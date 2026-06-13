Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen ve 1 milyon 22 bin 658 öğrencinin katıldığı 2026

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının soru ve cevap anahtarları yayımlandı. İki oturum halinde gerçekleştirilen sınavın saat 12.50'de sona ermesinin ardından, kitapçıklar bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı.

Sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçedeki 4 bin 244 okulda kurulan 64 bin 697 salonda yapıldı. Yurt dışında ise 8 ülkedeki 11 sınav merkezinde 40 salon kullanıldı. Öğrenciler, sabah 09.30'da başlayan ilk oturumun ardından 11.30'da ikinci oturuma katılarak sınavı tamamladı.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in yayımladığı resmî bilgilendirmeye göre, 2026 LGS sonuçları 10 Temmuz tarihinde ilan edilecek. Sınav maratonunu geride bırakan öğrenciler ve veliler, sonuçların açıklanmasının ardından lise tercih sürecine odaklanacak.

TERCİH SÜRECİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Eğitim uzmanları, soru ve cevap anahtarlarının yayımlanmasıyla birlikte öğrencilerin tahmini netlerini hesaplayarak hazırlıklara başlayabileceğini aktarıyor.

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Temmuz tarihleri arasında yapılacak resmi tercih döneminde, yüzdelik dilimlerin ve liselerin kontenjan durumlarının dikkatle incelenmesi gerekiyor. Adayların bu kritik aşamada okulların rehberlik servislerinden destek alması tavsiye ediliyor.