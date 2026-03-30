Bilader endee bizim Alanyalılar garanfil çiçeeni hazeder. Hindi peg yog da, dee esgilerde tenike sagsılarda garanfil ekili olurdu. Endeenin gırmızısı olur, akı olur. Yabanısı deel de yellisi bi gözel tüter, bi görücen. Iramedli Gargıcaglı Müddüoğlu Dayı'nın yakasında hep garanfil dakılı olurdu. Onun uçun ırametliye Garanfilli Dayı da delleridi. Müddüoğlu Dayı gırmızı garanfil dakardı. Öndüün engile sagsıda gırmızı garanfili nerde gördüm bilin mi? Bi Şavkı Ağa var. Şavkı Ağa, dee esgilerde Gadağan Sinaması'nda, Örneg Sinaması'nda çalışırdı. Soonaları belediye ireyislerinin odacısı oldu. Cengiz Aydovan'ın, soonakı ireyis Isbaa'nın Hasan'ın odacılıını yapdı. İşdecıkana gırmızı garanfil saksısını Şavkı Ağamın evinin balkonunda gördüm. "Garanfilim düz beyaz, ayrı düşdüg biz bu yaz" türküsü geldi aglıma. Bilader Alanya'da adında garanfil olan da var. Hacıgaranfileel deyi bi sülale var. Begdeş'de bi de İreceb Garanfil var. İreceb Emmi dee esgiden Alanya çarşısında çagmag, şemşiye tamir ederdi. Düünlerde cümbüşüle çalgı çalar, türkü çıırırdı. Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.